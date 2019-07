Bleach: Nel Tu prende vita in un incredibile cosplay

Nonostante siano ormai passati tre anni dalla sua conclusione, l'opera manga di Tite Kubo, Bleach, resta uno dei franchise più popolari della rivista giapponese edita da Shueisha, Weekly Shonen Jump. Mentre si vocifera il ritorno della serie animata, i fan condividono il loro amore per la serie attraverso fan art e cosplay.

Ovviamente, nel corso dei 74 volumi, il manga ha introdotto moltissimi personaggi appartenenti a diverse fazioni apparse nei diversi archi narrativi. Tuttavia, uno dei personaggi di maggior successo è sicuramente Nelliel Tu Odelschwanck, un Arrancar dello squadrone di Sōsuke Aizen e più precisamente l'ex Terzo Espada.

Anche grazie alla possibilità di passare dalla forma di bambina alla forma adulta, il personaggio è stato spesso scelto per la realizzazione di cosplay, come quello che potete trovare in calce alla notizia. L'artista @kiyocosplay, ha condiviso su Instagram la sua interpretazione della forma adulta di Nel Tu, ottenendo un riscontro molto positivo da parte dei fan e le motivazioni sono più che evidenti.

Introdotta per la prima volta durante l'arco di Hueco Mundo, Nelliel ha avuto un impatto enorme sui fan quando Ichigo l'ha incontrata per la prima volta nella sua forma bambina mentre correva attraverso i deserti di Hueco Mundo.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo trailer dell'adattamento fan made della Guerra dei Mille Anni di Bleach.