Bleach TYBW 2x19: l'autore omaggia la caduta di alcuni quincy con sketch inediti!

Nell'anteprima dell'episodio 19 vediamo riapparire Ichigo e la guerra si fa più sanguinosa che mai, con diversi morti. Per onorare le perdite tra le fila degli Sternritter Tite Kubo, autore del manga, ha realizzato alcuni sketch che ritraggono tre membri della truppa di Yhwach!

Il Re del Wandenreich ha deciso di impiegare al massimo le proprie forze nella battaglia, spronando i suoi a dare il massimo per far fuori il prima possibile tutti gli shinigami. Ovviamente le perdite si sono verificate in entrambe le parti e, per omaggiare i quincy che hanno incontrato la morte, Kubo ha deciso di realizzare alcuni schizzi che riguardano i tre scomparsi proprio nell'episodio 19. Stiamo parlando di As Nodt, che abbiamo visto impegnato in un sanguinoso duello contro Rukia, che sfodera il suo bankai alla massima potenza, BG9 e Cang Du, ritratti in outfit casual che possiamo vedere anche nella nuovissima opening. Oltre al post in calce, gli altri sketch li potete trovare a questo link.

Pare che gli shinigami stiano vincendo, ma questo non è per forza un fattore positivo. Uryu Ishida ha infatti scoperto un oscuro segreto di Yhwach: quest'ultimo assorbe infatti il potere di ogni membro della sua truppa d'élite nel momento della morte e pare che lo scopo del Re vada ben oltre il controllo della Soul Society. Quale sarà il suo piano?

Dopo queste rivelazioni vi chiediamo: vi sono piaciuti gli schizzi di Tite Kubo? Cosa ne pensate di questi episodi colmi di sangue che stiamo vedendo? Fatecelo sapere con un commento! Inoltre non perdetevi questo fantastico cosplay a tema bleach di Yoruichi Shinoin.