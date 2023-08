Bleach: TYBW 2x20, Kubo omaggia la morte di due Capitani con cinque sketch favolosi

La guerra divampa in tutta la Seireitei. I Capitani del Gotei 13 sono impegnati in una sfida mortale contro gli Sternritter, l'esercito invasore di Quincy guidato da Vostra Maestà Yhwach. Altri due importanti Soul Reaper cadono nel ventesimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War, ma la loro dipartita è stata celebrata in grande stile.

Come ci ha abituato da inizio serie, Tite Kubo ha rilasciato altri sketch inediti per Bleach: Thousand-Year Blood War. L'autore è coinvolto a piene mani nella produzione di Studio Pierrot e anche questa settimana ha lavorato con il team dell'anime pubblicando inoltre dei favolosi artwork inerenti all'episodio trasmesso.

In Bleach: TYBW 2x20 Yachiru Kusajishi affianca Isane Kotetsu nella cura dei sopravvissuti alla battaglia con Mask de Masculine. Tuttavia, le due vengono scoperte e attaccate dallo Sternritter Guenael, in possesso di una capacità che gli consente di nascondere la propria presenza. La piccola Vice dell'Undicesima Divisione ingaggia battaglia, ma proprio quando il nemico sembrava stare per cedere un nuovo avversario fa il suo ingresso in campo. Guenael non era un vero Sternritter, ma il prodotto della fantasia di "V", Gremmy Thoumeaux. Dimostrando la sua abilità, che ha come limite la sua immaginazione, in un battito di ciglia uccide Kensei Muguruma e Rojuro Otoribashi, i due Capitani precedentemente sconfitti da Mask di cui Isane si stava occupando. Sarà lo Shikai di Zaraki a concludere la battaglia di Bleach: TYBW 2x20.

La morte dei Capitani della Terza e Nona compagnia viene celebrato da due fantastici sketch condivisi su X da Tite Kubo. Non solo, vediamo i due Soul Reaper, in outfit casual moderno, affiancati anche da Guenael. In altri due sketch osserviamo Gremmy, in camicia e con una merendina in bocca, e Yachiru. Dimenticatevi la Vice carina e coccolosa a cui siamo abituati, in questo sketch con la benda sul volto e con uno squarcio sull'occhio è più terrificante che mai.