Bleach: TYBW 2x20: torna Kenpachi Zaraki nelle immagini in anteprima dell'episodio

Bleach: Thousand-Year Blood War ha già preparato il terreno per il suo prossimo, grande scontro. La battaglia tra Soul Reaper e Sternritter procede con violenza nella Seireitei, ma al momento i combattenti del Gotei 13 stanno in qualche modo riuscendo ad abbattere le forze nemiche. Presto, uno dei capitani scenderà in campo!

Di ritorno dal Palazzo del Re delle Anime, dove hanno subito l'addestramento della Divisione Zero, Renji e Rukia hanno ottenuto due grandi vittorie. Il Bankai di Renji ha sconfitto Mask de Musculine in Bleach: TYBW 2x18, mentre nella puntata successiva Rukia si è trasformata nella Regina dei Ghiacci per battere As Nodt. Il cliffhanger della diciannovesima puntata ha già imbandito la tavola per il prossimo scontro.

Yachiru Kusajishi, lontana dal suo Capitano, sta dando man forte ai Soul Reaper aiutando Isane Kotetsu nella cura dei sopravvissuti al combattimento con Mask de Masculine. Tuttavia, i due vengono raggiunti dallo Sternritter "V" Guenael, capace di nascondere la propria presenza.

Nel ventesimo episodio di Bleach: TYBW Yachiru prenderà parte allo scontro, ma un altro e più potente Sternritter verrà attirato dalla battaglia. In difesa della sua vice, Kenpachi Zaraki tornerà in battaglia.

Il comandante della undicesima compagnia del Gotei 13 mostrerà i frutti del suo addestramento contro Unohana, la quale ha sacrificato la propria vita per permettere a Kenpachi di dialogare con la sua Zanpakuto. Presto, dunque, avremo l'occasione di assistere al mostruoso Bakai di Kenpachi Zaraki.