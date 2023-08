Bleach: TYBW 2x21, l'entrata in scena di Orihime è virale: i fan pazzi per il nuovo design

Bleach: Thousand-Year Blood War - The Separation è entrato in pausa. Questa settimana non verrà infatti trasmesso alcun nuovo episodio, ma bensì uno special che riassumerà gli eventi accaduti nelle prime otto puntate di questo secondo cour. In attesa di proseguire la Guerra Millenaria, in pochissime scene Orihime ha conquistato il pubblico.

In Bleach: TYBW 2x20 lo Shikai di Kenpachi Zaraki ha abbattuto lo Sternritter Gremmy. Tuttavia, esausto dall'intensa battaglia, il Comandante dell'11a divisione del Gotei 13 non ha potuto resistere anche all'assalto di altri quattro Sternritter. A salvarlo ci pensa Kurosaki Ichigo, appena rientrato nella Seireitei. Il suo ritorno, tuttavia, permette a Yhwach di dirigersi al Palazzo Reale.

È in questo breve frangente, in cui Ichigo viene attaccato dall'ex amico Uryu Ishida, che Orihime Inoue fa il suo debutto. L'esplosivo e rinnovato character design ha immediatamente conquistato il pubblico, che ha celebrato il personaggio sui social media.

Come possiamo vedere dalle immagini in calce all'articolo, Orihime indossa un outfit che sottolinea le sue prosperose forme. Inevitabilmente, la community si è riversata sui social dividendosi in due fazioni e commentando proprio questo dettaglio. Per alcuni, questo design è inappropriato poiché Inoue è ancora una 17enne e in quanto combattente questo abito non le si addice per nulla. Per altri, invece, stupirsi per questo genere di cose in una serie animata è semplicemente assurdo. In generale, comunque, l'entrata in scena di Orihime Inoue è stata apprezzata.