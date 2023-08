Bleach: TYBW 2x21: il tremendo Shikai inedito di Kurosaki Ichigo

La prima battaglia contro Yhwach in Bleach: Thousand-Year Blood War ha avuto risultati disastrosi per Kurosaki Ichigo. Il sostituto Shinigami ha visto la sua preziosa Zangetsu andare in frantumi, ma grazie alle cure della Divisione Zero nel Palazzo del Re delle Anime ha potuto riguadagnare una nuova Zanpakuto.

In Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 2 The Separation Kurosaki finalmente torna nella Seireitei per contribuire al nuovo conflitto contro gli Sternritter. Appena tornato sul campo di battaglia, Ichigo presta soccorso al Capitano Kenpachi Zaraki, il quale aveva mostrato il suo Shikai in Bleach: Thousand-Year Blood War 2x20. Per questa seconda parte dell'arco narrativo finale di Bleach è tempo di rivelazioni e dopo i Bankai di Renji e Rukia, anche Ichigo mostra il suo nuovo potere.

Esausto dopo lo scontro con lo Sternritter Gremmy, il Comandante dell'11° Divisione del Gotei 13 era stato circondato da altri quattro Quincy, il gruppetto di ragazze letali composto da Candice, Giselle, Meninas e Liltotto. Sarà Ichigo a occuparsi di loro.

Nonostante la disparità numerica, Kurosaki dimostra i frutti dell'allenamento con la Divisione Zero. L'eroe protagonista di Bleach è ora un Soul Reaper di tutt'altro calibro, che potrebbe rivaleggiare anche con i più forti. Per chiarire il suo livello e passare subito alla questione successiva, Ichigo sfodera una sua arma inedita.

Nel 21° episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War Ichigo mostra il vero Shikai della sua doppia Zangetsu. Incrociando le sue due lame, Kurosaki scaglia un poderoso Getsuga Jujisho, un colpo tanto spettacolare visivamente quanto letale. La sua vittima è la Sternritter T, Candice, il cui braccio sinistro viene reciso dall'attacco. Per questa settimana Bleach: TYBW è in pausa, ma presto lo scontro tra Shinigami e Quincy riprenderà.