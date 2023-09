Bleach: TYBW 2x22: la triste sorte di un Capitano del Gotei nello sketch di Tite Kubo

Bleach: Thousand-Year Blood War è tornato dalla pausa con la trasmissione del 22° episodio della serie. La battaglia tra Soul Reaper e Sternritter prosegue feroce, ma tra le fila degli Shinigami c'è una perdita importante. La triste sorte di un Capitano del Gotei 13 viene evidenziata in uno sketch inedito di Tite Kubo.

Approfittando del ritorno di Kurosaki Ichigo nella Seireitei, Vostra Maestà Yhwach è riuscito a creare un ponte di collegamento verso il Palazzo del Re delle Anime. Il leader dei Quincy, accompagnato da Uryu Ishida e Jugram, verrà accolto dai membri della Divisione 0 e seguito a ruota da Ichigo e compagni grazie a una delle invenzioni di Urahara.

Nel frattempo, proseguono gli scontri tra Shinigami e Sternritter. Nell'episodio 22 di Bleach: Thousand-Year Blood War è quello contro Giselle Gewelle a prendersi i riflettori. La Sternritter, che in realtà è un maschio, riesce a zombificare nemici e alleati attraverso il suo sangue, dando vita a un esercito di schiavi privi di volontà. Tra questi, a grande sorpresa, troviamo anche il più giovane dei capitani, Toshiro Hitsugaya.

Il capitano della decima compagnia del Gotei 13 è stato tramutato in uno zombie da Giselle e dovrà affrontare Mayuri Kurotsuchi. In attesa di questo scontro, che vedremo solo nel prossimo episodio, Hitsugaya viene omaggiato dall'artista di Bleach.

Come da prassi, Tite Kubo rilascia degli sketch per gli episodi di Bleach: Thousand-Year Blood War e quello pubblicato in occasione della puntata 22 dell'anime celebra il capitano Hitsugaya. Nell'artwork del maestro lo vediamo specchiato e con gli occhi azzurri e la capigliatura candida in evidenza.