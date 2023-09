Bleach: TYBW 2x23, immagini e anteprima: uno Shinigami tradirà la Soul Society?

Il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War è arrivato al suo climax. Nel corso di questa trasmissione gli Shinigami sono riusciti a recuperare i loro Bankai grazie a Urahara. I mietitori della Soul Society hanno dunque potuto opporsi al nuovo attacco degli Sternritter. Una battaglia fratricida sta per cominciare.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2x22 è esploso il combattimento con Giselle Gewelle, Sternritter in grado di zombificare alleati e nemici attraverso il suo sangue. L'intervento del capitano Mayuri Kurotsuchi e dei suoi Arrancar sembrava aver risolto questo scontro, ma un cliffhanger ha aperto le porte a un tradimento inaspettato.

Nel secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War Uryu Ishida ha tradito la fiducia dei suoi amici schierandosi dalla parte di Yhwach, di cui ora è erede. Ichigo, Orihime e Sado hanno deciso di riportare indietro l'amico, ma un nuovo tradimento è all'orizzonte.

Nel cliffhanger del 22° episodio dell'anime vediamo Toshiro Hitsugaya pronto a correre in soccorso di Giselle affrontando Mayuri, Ikkaku e Yumichika. Quello del Capitano della 10a divisione del Gotei 13 è un caso ben diverso da quello di Ishida. Hitsugaya non ha tradito volontariamente la Soul Society, ma è divenuto una delle vittime dell'abilità dello Sternritter. Avete già ammirato lo sketch di Tite Kubo per la triste fine del capitano?

L'episodio 23 di Bleach: TYBW non si concentrerà solamente su questo scenario, ma anche sul campo di battaglia che coinvolge Byakuya e Shuhei Hisagi. Dalle immagini in anteprima della puntata intitolata "Marching Out the Zombies 2" vediamo anche l'ingresso in scena di un nuovo Sternritter, PePe Waccabrada.