Bleach: TYBW, il Bankai di Rukia Kuchiki in un dietro le quinte della colonna sonora

Dieci, lunghi anni d'attesa hanno portato i loro frutti. Con Bleach: Thousand-Year Blood War Studio Pierrot sta regalando ai fan una perla dell'animazione. L'ultimo episodio, con protagonista Rukia Kuchiki, è uno dei più belli di sempre, per alcuni anche migliore di quello di ONE PIECE in cui il Gear 5th fa il suo debutto.

Nel diciannovesimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War Rukia Kuchiki sfida lo Sternritter 'F', quello associato alla paura che durante la prima guerra nella Soul Society riuscì a sconfiggere e quasi uccidere Byakuya. Questa volta, però, As Nodt incontra la regina dei ghiacci.

Sebbene Rukia cada vittima del terrore di As Nodt, il ritorno di Byakuya nella Seireitei le infonde nuova fiducia per scatenare la potenza del suo Bakai. Noto come Hakka no Togame, il Bankai di Rukia viene mostrato in una sequenza dall'atmosfera epica, che culmina con una bellissima Rukia regina dei ghiacci. Suddetta scena è accompagnata dal brano di Shiro Sagisu, che cura la colonna sonora di Bleach: Thousand-Year Blood War, il quale ne ha condiviso un dietro le quinte sui suoi social.

La canzone per Bleach: Thousand-Year Blood War 2x19 è "Slip Away (Never Meant to Belong)", cantata da Ian Pitter. Possiamo vedere l'artista in azione in sala registrazione nella clip condivisa in calce all'articolo.