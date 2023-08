Bleach: TYBW, qual è la più grande paura di Rukia? Il legame con suo fratello Byakuya

Bleach: Thousand-Year Blood War è l'ultimo atto dell'opera del maestro Tite Kubo, un arco narrativo in cui verrà risolta la millenaria battaglia tra Soul Reaper e Quincy, e in cui verranno chiusi numerosi altri cerchi, come quello tra i fratelli Kuchiki.

Negli ultimi due episodi del primo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War Ichigo scopre la verità su sé stesso e sulla sua Zanpakuto Zangetsu. Nelle nuove puntate in produzione da Studio Pierrot si chiude invece un'altra importante sottotrama, quella che coinvolge Rukia e Byakuya Kuchiki.

All'inizio dell'opera Rukia viene presentata come la sorella adottiva del Capitano Byakuya Kuchiki, da esso disprezzata e bistrattata. Da allora è passato molto tempo e i numerosi drammi attraversati hanno portato Byakuya a esprimere i suoi sentimenti. I due Kuchiki possono finalmente riunirsi in un finale commovente.

Da poco tornata nella Seireitei, in Bleach: TYBW 2x19 Rukia affronta il terrore di As Nodt, colui che in precedenza aveva già sconfitto Byakuya conducendolo quasi verso la morte. Tuttavia, nonostante le nuove abilità acquisite sotto la guida della Divisione Zero, Rukia non riesce a sconfiggere lo Sternritter, che la terrorizza con il Vollstanding.

A liberare Rukia dalla paura è il ritorno di Byakuya e del suo Senbonzakura. Per la prima volta Byakuya elogia Rukia, rivolgendole delle parole di stima e affetto. Ottenuta finalmente sicurezza in sé stessa e superata la sua più grande paura, cioè quella di non avere mai l'approvazione di suo fratello, Rukia sfodera il suo Bankai in Bleach: TYBW 2X19.

Il legame tra Rukia e Byakuya ora si è rinsaldato, chiudendo un cerchio di insicurezza e dubbi. Byakuya in realtà non ha mai odiato Rukia e nonostante le sue azioni sconsiderate e il suo atteggiamento freddo e distaccato ha sempre agito per proteggere sua sorella.