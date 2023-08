Bleach: TYBW, Rukia affronta il terrore: la sfida macabra con lo Sternritter F

Il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War è un continuo susseguirsi di emozionanti ed adrenalinici scontri tra i Soul Reaper della Soul Society e gli Sternritter del Wandenreich. La più recente battaglia coinvolge Rukia Kuchiki, da poco tornata in seguito all'addestramento con la Divisione Zero.

In Bleach: Thousand-Year Blood War 2x18 è il Bankai di Renji a sconfiggere lo Sternritter Mask De Masculine. Nel successivo episodio dell'adattamento della Guerra Millenaria, prodotto da Studio Pierrot dieci anni dopo la fine dell'anime originale, è Rukia a tenere banco.

Dopo aver prestato soccorso agli altri Soul Reaper, Rukia viene avvicinata da As Nodt, lo Sternritter che aveva sottratto il Bankai a Byakuya nella prima parte dell'anime. The Fear cerca di terrorizzare Rukia, il cui corpo però è sceso al di sotto delle temperature utili per le soglie vitali. Gelida, sfrutta i suoi nuovi poteri per sconfiggere As Nodt e a sua volta terrorizzarlo. L'unica paura dello Sternritter F, tuttavia, è nei confronti di Vostra Maestà Yhwach.

Attivato il Vollstanding, As Nodt terrorizza Rukia, che viene tuttavia salvata dall'intervento di suo fratello Byakuya. Non sarà la sua Senbonzakura a sconfiggerlo. Riacquisita la fiducia in sé stessa grazie alle parole del fratello, Rukia scatena il suo Bankai. La regina dei ghiacci sconfigge dunque il nemico Quincy. Ecco un dietro le quinte del Bankai di Rukia in Bleach: TYBW.