Bleach: TYBW: Tite Kubo ha contribuito all'episodio 18, ecco in che modo

Il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War sta mettendo nuovamente in contrapposizone le forze della Soul Society e quelle del Wandenreich. Conosciuta con il sottotitolo di "The Separation", a questa seconda parte della Guerra Millenaria Tite Kubo sta contribuendo in modo attivo.

Mentre i fan attendono il ritorno di Kenpachi Zaraki in Bleach: TYBW 2x20, un insider del settore porta i fan a scoprire un curioso dettaglio sulla produzione dell'episodio 18, quello in cui Renji Abarai torna nella Seireitei per battersi con Mask de Masculine.

In questo secondo cour Urahara ha escogitato un modo per riottenere i bankai andati perduti durante il primo assalto degli Sternritter. Tuttavia, i Soul Reaper non hanno solamente accesso ai loro vecchi poteri, ma sono addirittura riusciti a potenziarli.

In Bleach: TYBW 2x18 vediamo il So'o Zabimaru di Renji, vera natura del suo bankai che non lascia scampo allo Sternritter wrestler mascherato. Ma sapete che a questa scena ha lavorato il maestro Tite Kubo in persona?

Secondo quanto riferito dall'addetto ai lavori @DailyBLEACH, Kubo sensei ha contribuito attivamente a Bleach: TYBW 2x18 illustrando il movimento e la struttura di So'o Zabimaru, il bankai di Renji. Non solo, alla produzione di Studio Pierrot ha contribuito anche movimentando la scena post-credit di Bleach: TYBW 2x18 in cui Yhwach assorbe i poteri degli Sternritter sconfitti e in cui Haschwalth spiega questa abilità a Uryu Ishida.