Bleach: TYBW, Yachiro diventa Kenpachi nel nuovo, incredibile artwork di Tite Kubo

L'Undicesima Compagnia del Gotei 13 è famosa per essere specializzata nel combattimento, formata da guerrieri spietati guidati dallo spaventoso Kenpachi Zaraki. Eppure, questo gruppo include anche la protagonista più dolce e allegra di tutto Bleach, la piccola Yachiuru Kusajishi. Ma vi immaginate Yachiru nei panni di Kenpachi?

Bleach: Thousand-Year Blood War sta mettendo a dura prova la Soul Society e gli Shinigami del Gotei 13. La battaglia con gli Sternritter è ricominciata e i caduti sono già numerosissimi. Questa volta, però, i Capitani delle tredici divisioni sono pronti a rispondere colpo su colpo.

Dopo la prima invasione, i Soul Reaper hanno sfruttato il tempo a disposizione per allenarsi e potersi vendicare. Se Ichigo e compagni si sono recati nel Palazzo del Re Spettro, Kenpachi Zaraki, l'unico che aveva sconfitto degli Sternritter, è stato invece guidato da Unohana, che si è rivelata essere la precedente Kenpachi.

Uccisa la compagna d'armi, Kenpachi Zaraki ha acquisito maggiore comprensione sulla sua Zanpakuto. Ha dunque potuto far uso del suo Shikai Nozarashi in Bleach: Thousand-Year Blood War 2x20.

Altra grande protagonista dell'episodio è stata Yachiru, che vediamo in azione contro il finto Sternritter "V". A rendere omaggio al Luogotenente della 11° Divisione del Gotei 13 ci ha pensato Tite Kubo rilasciando nuovi artwork per Bleach: Thousand-Year Blood War.

In uno degli sketch condivisi dall'artista, e che trovate in calce all'articolo, vediamo una Yachiuru inedita. La piccola e tenera Soul Reaper abbandona la sua tipica dolcezza per diventare più simile all'amato capitano Zaraki. Yachiru diventa Kenpachi nell'illustrazione di Tite Kubo, ma voi immaginate la bambina come prossima "furia omicida" del Gotei 13?