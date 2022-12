Bleach: Ulquiorra è l'Espada più forte nella figure di FlyLeaf Studio

Il talento di Tite Kubo ha permesso a Bleach di diventare uno dei manga di successo più famosi di sempre, un vero e proprio cult che ancora oggi fa parlare di sé a distanza di tanti anni dalla conclusione del fumetto originale. Merito della popolarità, tuttavia, è sicuramente legata ai grandissimi villain immaginati dal sensei.

Lo scontro tra Ulquiorra ed Ichigo è una delle battaglie più indelebili nel cuore dei fan che tanto hanno apprezzato la capacità di Studio Pierrot di animare nel migliore dei modi un confronto psicologico oltre che di mera forza bruta. Il quarto Espada è stato uno degli Arrancar più forti al servizio di Aizen che ha dato modo al protagonista di sfidare uno degli avversari più potenti sino a quel momento.

A tal proposito, recentemente FlyLeaf Studio è tornata a lavorare a Bleach con un nuovo modellino in scala, lo stesso allegato in calce alla notizia, dedicato proprio ad Ulquiorra. Il villain viene immaginato dall'azienda nella sua forma finale in una posa di combattimento, il tutto nei panni di una statuetta alta 39cm. La figure è già disponibile al preordine attraverso un acconto di 100 euro a cui andranno ad aggiungersi 295 euro da saldare successivamente al momento della spedizione nel terzo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.