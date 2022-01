Bleach: Ulquiorra Lucifer torna in auge grazie a questo fedele cosplay

Solo un paio di mesi separano i fan da uno dei ritorni più attesi di sempre, quello di Bleach sul piccolo schermo grazie ad una nuova stagione dell'anime che si preannuncia a dir poco entusiasmante. In molti si sono già mobilitati a supporto della saga e nelle ultime settimane sono aumentate le iniziative di creatività a tema.

Durante il Jump Festa 2022, com'era stato preannunciato in più occasioni, Shueisha ha rivelato al pubblico il primo trailer della nuova stagione di Bleach che adatterà l'ultimo arco narrativo sprovvisto di una trasposizione, ovvero la saga della Guerra Millenaria. L'arrivo dei nuovi episodi sono previsti per la stagione autunnale ma attualmente non ci sono ancora informazioni circa il numero delle puntate che andranno a comporre questo attesissimo seguito.

Ad ogni modo, le manifestazioni di creatività a tema si sono moltiplicate negli ultimi mesi e diversi cosplayer hanno dedicato almeno un'interpretazione personale ad uno dei personaggi più celebri del gioiellino di Tite Kubo. Uno di essi è ryomikk_a che ha realizzato uno straordinario e fedele cosplay di Ulquiorra, uno dei personaggi più apprezzati e che gode di un ottimo sviluppo psicologico.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay che potete ammirare in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.