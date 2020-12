Bleach: Ulquiorra è il protagonista di un fedelissimo cosplay

Tra pochi giorni debutterà il Jump Festa 2021 e se saremo fortunati avremo maggiori informazioni sul futuro dell'anime di Bleach e sulla saga della Guerra Millenaria annunciata qualche mese fa. Nonostante le poche informazioni sulla serie televisiva, i fan stanno continuando a supportare l'opera in attesa della data di debutto.

Incredibilmente, sono passati ormai 9 mesi dall'annuncio della nuova stagione di Bleach che andrà finalmente a coprire l'ultimo arco narrativo del manga di Tite Kubo. Ad ogni modo, l'opera sarà ospite dell'evento di Shueisha il 20 e il 21 dicembre e la manifestazione potrebbe rivelare qualche piacevole sorpresa per i fan del franchise, magari un primo trailer promozionale. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata agli ultimi rumor sull'anime che prevedono il debutto nel 2022 sotto le redini di Studio Pierrot.

Nelle scorse ore un cosplayer, un certo Ryomikk_a, ha deciso di omaggiare uno dei personaggi più amati di Bleach, Ulquiorra Shiffer, attraverso un interpretazione personale. Il cosplay in questione, che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia, è stato notelvomente apprezzato dai fan per via della fedeltà all'originale. Ulquiorra è stato uno dei rivali più forti di Ichigo, nonché uno dei personaggi dalla scrittura più complessa e con una profonda evoluzione alle spalle.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.