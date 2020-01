Bleach: Ulquiorra scende sul campo di battaglia in un action figure da oltre 200 euro

L'opera magna di Tite Kubo, Bleach, non è di certo finita nel dimenticatoio, nonostante la fine sia arrivata da ormai diversi anni. Tuttavia, la narrazione degli ultimi archi narrativi ha fortemente messo a dura prova la coerenza della serie, rischiando di gettare alle ortiche un titolo imponente e conosciuto in tutto il mondo.

L'ambiguità del manga, infatti, è stata segnata proprio da una gestione dei ritmi a tratti ingiustificata della storia, con alcune scelte discutibili del sensei che hanno in parte compromesso un'epopea degna di uno dei titoli di punta di Weekly Shonen Jump. Ma anche con qualche perplessità, ancora oggi i fan invocano una nuova serie animata di Bleach, nella speranza di poter ammirare la conclusione su schermo di un'opera che ha segnato molti appassionati.

I successi del franchise non sono cosa da poco, soprattutto a seguito della saga incentrata su Aizen, villain molto apprezzato dalla community. L'arco narrativo in questione, infatti, ha posto i riflettori su un altro personaggio imponente, la cui psicologia ha letteralmente mandato in visibilio tutti gli appassionati. Ovviamente, non possiamo non parlare di Ulquiorra Schiffer.

Il quarto espada, segnato da un conflitto interiore durante la trasposizione, è uno dei personaggi più amati di Bleach, merito di una caratterizzazione studiata e tra le più dettagliate dell'intera serie. Per omaggiare le gesta di uno degli Arrancar più potenti, Queen Studio ha deciso dunque di realizzare una straordinaria action figure, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Alla modica cifra di 224 euro sarà possibile acquistare uno dei modellini in scala in edizione limitata di Ulquiorra, con tanto di luce LED. Dalle dimensioni di 40,5 x 32 x 30 (cm), la statuetta è già disponibile al preordine sul sito ufficiale, con la spedizione fissata intorno al terzo quadrimestre del 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa action figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.