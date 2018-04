Bleach: uno studio indipendente vuole dar vita all'ultima saga, ecco il trailer fan made

Il manga diè terminato anni fa, la versione animata anche prima. I fan dell'opera, purtroppo, sanno bene che l'anime ispirato al manga di Tite Kubo è stato interrotto bruscamente prima che potesse cominciare l'ultimo arco narrativo del fumetto, ragion per cui l'adattamento di Studio Pierrot non ha mai conosciuto il vero e canonico finale.

A quanto pare, però, esiste uno studio indipendente che sembra sia deciso a terminare ciò che Studio Pierrot ha iniziato. Il canale You Tube Retro Ryno ha infatti condiviso in Rete un trailer dedicato al primo, presunto episodio del revival non ufficiale di Bleach, dedicato proprio alla Guerra dei Mille Anni.

Il progetto è intitolato Bleach TYBW (Thousand Year Blood War) e si tratta, ovviamente, di un fan made non ufficiale: la bravura di questo team indipendente, però, è indiscussa, e l'iniziativa cercherà di adattare i capitoli conclusivi del manga di Bleach, che non hanno mai conosciuto una trasposizione animata visto che la versione di Studio Pierrot si è conclusa con l'arco narrativo dei Fullbringer.

Il lavoro svolto sul comparto visivo di questa trasposizione animata fan made, ovviamente, non è certosino come quello di uno studio di animazione professionista: tuttavia, i modelli ci sembrano ben fatti, nonostante le animazioni appaiano leggermente innaturali. Dalle immagini che scorrono nei minuti finali, tuttavia, ci sembra che lo sviluppo svolto su diverse scene sia invece ottimo.

A prescindere dal risultato finale, ci sembra che Bleach TYBW sia un progetto da tenere sott'occhio, ma soprattutto un'iniziativa da apprezzare ed eventualmente supportare in futuro. Vi piacerebbe vedere questa iniziativa concretizzarsi?

Chissà che non faccia smuovere qualcosa in Studio Pierrot, che intanto si prepara al debutto di Tokyo Ghoul:re...