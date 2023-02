Bleach: Unohana Kenpachi nel cosplay più terrificante e sanguinario di sempre

Bleach è uno dei manga, ma anche anime, più noti di tutto il mondo, insieme a colleghi del calibro di Naruto, ONE PIECE, Fairy Tail e Dragon Ball. La mortale serie scritta e disegnata da Tite Kubo porta nel mondo degli shinigami, hollow e quincy, affrontati tutti da Ichigo Kurosaki.

Lo studente delle superiori che scopre le sue origini dopo un incontro con Rukia Kuchiki viene calato in questa nuova realtà dove deve affrontare entità spiritiche di vario genere. Bleach: Thousand Year Blood War è l'ultimo arco narrativo dell'anime, adattante l'ultima fase del manga, la grande guerra millenaria e sanguinaria contro i quincy.

Kenpachi Zaraki è uno dei personaggi principali di Bleach. È il capitano della undicesima divisione del Gotei 13 ed è noto per la sua forza e la sua abilità nel combattimento. Kenpachi è un personaggio molto interessante, spietato e brutale, con un istinto per la battaglia ottenuto dopo tanti combattimenti. Ma lui non è il primo Kenpachi, e per poter diventare il più forte ha dovuto affrontare proprio il suo predecessore: Unohana Kenpachi, nota come Unohana Retsu.

Unohana Retsu è uno dei personaggi appartenenti al Gotei 13 originale della serie e soltanto dopo molto tempo si scopre la sua vera natura. È la capitana della quarta divisione, principalmente con compiti medici. Inizialmente, Unohana viene presentata come una donna gentile e compassionevole, ma in Bleach: Thousand Year Blood War si scopre che è in realtà una dei guerrieri più potenti e temibili del mondo degli shinigami.

Unohana Kenpachi è il nome assunto da Unohana Retsu quando decide di combattere. In questo modo, Unohana rivela di essere il primo Kenpachi, ovvero il guerriero più forte con la spada del mondo degli shinigami. Questa foto con il cosplay di Unohana Kenpachi rappresenta la sua voglia di sangue e battaglia, magnificamente realizzata da Alin Ma, che propone due foto con il look di questo personaggio di Bleach.