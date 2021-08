Bleach: Urahara prende vita grazie ad un cosplay di un modello russo

L'epopea di Bleach non è ancora terminata, anzi, pare proprio che Shueisha abbia intenzione di continuare ancora con Tite Kubo le avventure di Ichigo nella Soul Society. A sorpresa, infatti, l'autore è tornato su Weekly Shonen Jump con un capitolo one-shot che preannuncia l'arrivo di un'intera e inedita saga.

Poco più di una settimana fa Bleach è tornato a sorpresa con un nuovo capitolo di oltre 70 pagine che ha aperto le porte ad un nuovo arco narrativo che si preannuncia "infernale". Attualmente non sono stati svelati ulteriori dettagli circa la data d'uscita del prossimo numero del manga, tuttavia l'autore non ha molta fretta dal momento che per il ritorno dell'anime di Bleach ci sarà ancora da aspettare.

Nella nuova saga del manga non sappiamo nemmeno quanti personaggi faranno la loro apparizione, tuttavia diversi fan si augurano di rivedere Kisuke Urahara, uno dei volti più apprezzati del franchse. A tal proposito, recentemente il modello russo Anton ha dedicato al personaggio un straordinario cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e che reinterpreta con fedeltà l'ex capitano della 12esima divisione. Ad ogni modo, potete dare uno sguardo alla sua interpretazione tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate del suo cosplay di Urahara, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.