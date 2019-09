Bleach: vediamo uno spettacolare cosplay dedicato a Shinigami Ichigo

Nel corso della giornata odierna, il famoso cosplayer Phil Mizuno ha presentato sul suo profilo Twitter uno splendido cosplay - visionabile a fondo news - a tema Bleach, famosissimo manga scritto e illustrato da Tite Kubo, e specificatamente dedicato a Shinigami Ichigo, un meticoloso lavoro che ha già conquistato innumerevoli fan.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Bleach è un manga concretizzatosi grazie al lavoro di Tite Kubo pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 7 agosto 2001 al 22 agosto 2016, per un totale di 686 capitoli settimanali, che la casa editrice Shūeisha ha poi raccolto in ben 74 volumi tankōbon. Il manga ha poi successivamente ispirato una serie anime per la regia di Noriyuki Abe e prodotta dalla Pierrot. L'opera animata è stata trasmessa in Giappone dal 5 ottobre 2004 su TV Tokyo e la sua conclusione è avvenuta il 27 marzo 2012, il tutto per un totale di 366 episodi divisi all'interno di 16 stagioni. Inoltre, proprio nel corso di questi ultimi giorni, il doppiatore di Ichigo ha condiviso una petizione per continuare i lavori sull'anime.

Il franchise ha poi visto il sopraggiungere di varie altre produzioni a tema tra cui figurano due OAV, quattro film animati, un musical rock, numerosi videogiochi, un gioco di carte collezionabili e due light novel. Bleach ha saputo riscuotere un enorme successo in tutto il mondo, arrivando a vendere complessivamente più di 82 milioni di copie in Giappone, e negli Stati Uniti è uno dei manga più venduti della storia. La produzione ha ricevuto inoltre il prestigioso premio Shogakukan per i manga nel 2005, e l'anime è stato nominato agli American Anime Awards. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete anche leggere la nostra recensione di Bleach. Inoltre, qui di seguito potete visionare la sinossi ufficiale della produzione:

"Ichigo è un ragazzo che riesce a vedere i fantasmi. La sua famiglia conta due sorelle con poteri simili ai suoi e un padre scettico e un po’ fuori di testa. Un giorno, il ragazzo si trova però coinvolto in uno strano incidente e grazie ai suoi poteri si rivela l’unico fra i presenti a capire quello che sta realmente accadendo. Alcune strane creature chiamate Hollow stanno infatti cacciando e divorando le anime dei fantasmi e delle persone con grande forza spirituale. A fronteggiarli vi sono gli Shinigami (Dei della morte), anche loro invisibili alle persone comuni, e con l’ulteriore compito di dare la pace alle anime rimaste intrappolate sulla Terra. Ben presto Ichigo, a causa dei suoi poteri sovrannaturali, diviene lui stesso preda degli Hollow e, nell'estremo tentativo di salvare i propri cari, rinasce come Shinigami."