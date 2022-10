Bleach: quanto ha venduto il manga? I dati aggiornati

Bleach è stato per anni uno dei Big Three di Weekly Shonen Jump, un'opera che insieme a Naruto e ONE PIECE ha fatto la fortuna della rivista principale di Shueisha. Ma a distanza di tanti anni dall'inizio della serializzazione, quanto ha venduto in totale il gioiellino di Tite Kubo?

Oggi sappiamo che Bleach non è più tra i manga più venduti di sempre dal momento che la sua posizione è stata messa in discussione da Demon Slayer qualche anno fa. Nonostante ciò, la storia di Ichigo continua ad entusiasmare numerosi fan da tutto il mondo tanto che il numero di copie in circolazione del manga ammonta a 130 milioni. Si tratta di cifre impressionati che, al netto dei 74 volumi rilasciati, attestano una media di vendite per ciascun tankobon a 1.750.000.

Numeri destinati a crescere visto che, per il debutto della nuova stagione, Shueisha procederà alla ristampa dei volumi del manga. Questi dati, dunque, sono destinati a subire una nuova impennata nei prossimi mesi con il passare degli episodi della Saga della Guerra Millenaria.

E voi, invece, cosa ne pensate del numero di copie in circolazione del capolavoro di Tite Kubo? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto ma non prima di aver scoperto chi è il personaggio più forte di Bleach.