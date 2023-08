Bleach: la vera natura del Banaki di Renji è un modello da seguire per gli shonen

Con la supervisione del maestro Tite Kubo, l'adattamento di Bleach: Thousand-Year Blood War sta lasciando di stucco gli spettatori, dimostrandosi un prodotto di gran lunga migliore rispetto all'anime originale lasciato in sospeso oltre dieci anni fa.

Bleach: Thousand-Year Blood War sta andando avanti con il suo secondo cour attraverso diversi colpi di scena significativi, che stanno andando a correggere alcuni dei difetti della serie classica. Se nelle prime 366 puntate i protagonisti diventano sempre più forti grazie a potenziamenti troppo artificiosi e soluzioni narrative talvolta improvvisate, nell'arco della Guerra Millenaria non accade nulla di tutto ciò.

In Bleach: TYBW 2x18 Renji Abarai mostra il suo vero Bankai a Bambietta Basterbine, ma questo è stato ottenuto solamente dopo un lungo addestramento con la Divisione 0 nel Palazzo del Re delle Anime. Zabimaru finora aveva accettato Renji come suo legittimo possessore solamente parzialmente, ma il duro allenamento ha portato alla nascita di So'o Zabimaru. I Soul Reaper finora non avevano mai avuto necessità di allenarsi, e avevano sfoderato i loro bankai semplicemente parlando con le proprie zanpakuto. Bleach: Thousand-Year Blood War cambia tutto ciò, ponendosi come esempio per tutti quelli shonen che seguivano la stessa strada della prima parte di Bleach. Talvolta, tuttavia, Bleach: Thousand-Year Blood War cade ancora negli stessi errori.