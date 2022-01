Bleach: la vera forza di Unohana Retsu in un cosplay da paura

I capitani del Gotei 13 di Bleach sono delle figure chiave per l'opera. Questi tredici comandanti sono tutti diversi l'uno dall'altro per caratteristiche, affidabilità, poteri, propensioni e storia. Ognuno di loro interagisce diversamente con il percorso di Ichigo Kurosaki, direttamente o indirettamente.

Chi ha poco a che fare con Ichigo è Unohana Retsu, con i due che entrano in contatto così poche volte che è possibile contarle sulle dita di una mano. In Bleach però rimane comunque di rilievo quel capitano a comando della divisione medica, la quarta. Eppure Unohana Retsu non è come sembra: seppur dietro la sua espressione sembri celarsi una madre amorevole che cura tutti, in realtà si scopre essere la prima Kenpachi, titolo che ora è assegnato a Zaraki.

Proprio questa verità scatena un importante fase per il capitano dell'undicesima compagnia che dovrà affrontarla in un momento terribile nella storia di Bleach. E in quella fase si scatena la vera forza del capitano della quarta divisione. Per immortalare quel momento, Aero Cactos propone su Reddit un cosplay di Unohana Retsu insanguinata, terrificante e pronta a sfruttare le sue abilità con la spada. Pallida, con occhi spiritati, lama insanguinata e uno sfondo nero che non lascia presagire nulla di buono.

Nonostante la sua forza, Unohana non è tra i capitani più forti di Bleach. Ecco quali sono i cinque migliori guerrieri del Gotei 13.