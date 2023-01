Bleach: la verità dietro gli straordinari poteri di Ichigo Kurosaki

Gli ultimi episodi di Bleach: Thousand Year Blood War, anime prodotto da Studio Orange che ha riscosso un enorme successo segnando il ritorno dell’universo di Kubo sul piccolo schermo, hanno fatto luce su alcune verità riguardanti la famiglia Kurosaki. Analizziamo i genitori di Ichigo per comprendere meglio da dove derivino le sue capacità.

Ichigo è cresciuto seguito da entrambi i genitori, sebbene sia rimasto senza madre molto presto e a seguirlo è stato unicamente suo padre Isshin, il quale ha mantenuto molti segreti, primo tra tutti il suo essere uno Shinigami. Grazie alla sua esperienza, Isshin è stato fondamentale anche durante l’allenamento di Ichigo per riuscire a sconfiggere definitivamente Sosuke Aizen, uno dei più grandi e potenti antagonisti della serie.

Nato nella famiglia Shiba, un clan nobile minore appartenente alla Soul Society, Isshin è stato capitano della 10° divisione del Gotei 13. L’appartenenza alla famiglia Shiba spiega i rapporti parentali, e le somiglianze sia somatiche che caratteriali, tra Ichigo, Kaien, Kukaku e Ganju. Analizzando invece i rapporti parentali del ramo materno dell’albero genealogico del protagonista possiamo comprendere da dove derivano i poteri peculiari dei Quincy manifestati da Ichigo stesso, come il Blut Vene.

Nel tentativo di salvare Masaki durante un attacco da parte di un Hollow, il capitano Shiba ha rinunciato ai propri poteri per prendere controllo del mostro che stava avvelenando dall’interno la madre di Ichigo. In sostanza, la presenza di un Hollow e di Zangetsu all’interno di Ichigo è dovuta all’eredità di Masaki. Per finire ricordiamo che l’anime ha rivelato anche una verità piuttosto importante su Zangetsu, e vi lasciamo ad un bel cosplay dedicato a Nel adulta.