Bleach: il viaggio attraverso la storia di Ichigo nella mostra per i 20 anni della serie

Il ritorno di Bleach con un nuovo capitolo e le diverse iniziative organizzate per celebrare il 20esimo anniversario, ha riportato sotto i riflettori l’opera di Tite Kubo, amata da milioni di lettori in tutto il mondo, molti dei quali hanno avuto la fortuna di assistere alla speciale mostra organizzata a Tokyo per l’importante traguardo.

In un periodo come questo risulta complicato recarsi in luoghi così lontani, fortunatamente però il canale YouTube ufficiale di Bleach EX. Ha condiviso il video che potete vedere in cima alla notizia, dove viene rapidamente presentato parte del materiale presente al nono piano del Shibuya Hikarie, e che vi rimarrà fino al 16 gennaio 2022.

I fortunati che hanno assistito di persona alla mostra confermano la presenza di un gran numero di illustrazioni originali di Kubo, appunti inediti che spiegano magari come l’autore abbia ideato il design di un determinato personaggio, e anche delle clip speciali, realizzate per l’occasione, accompagnate dalla musica di Tatsuya Kitani, perfetta per creare l’atmosfera di Bleach.

La parte centrale dell’esibizione è rivolta ovviamente a ripercorrere la storia di Ichigo Kurosaki, attraverso panel dedicati agli archi narrativi più importanti, dove vengono anche riportate alcune delle battute più memorabili. Piccola curiosità che ha colpito molti visitatori è il fatto che Kubo abbia una playlist per ogni personaggio principale.

