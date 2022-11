Bleach: un video cosplay di Soi Fon per celebrare il ritorno dell'anime

Bleach: Thousand-Year Blood War ha finalmente segnato il ritorno di Ichigo Kurosaki. Con questo anime, il protagonista dai capelli arancioni dovrà interfacciarsi con dei nemici sconosciuti per lui, che il resto della Soul Society credeva spariti da tempo. E proprio i membri più importanti della Soul Society torneranno in gioco.

Infatti, al fianco di Ichigo, ci saranno anche i famosi capitani e vice capitani del Gotei 13, che già si erano messi in mostra durante la saga dell'Hueco Mundo e della falsa Karakura, ai tempi di Sosuke Aizen. Bleach: Thousand-Year Blood War rivedrà quindi in battagli anche Soi Fon, ex allieva di Yoruichi Shihouhin e attuale capitano della seconda divisione. La farfalla assassina, capace di uccidere i suoi nemici con due tocchi, diventa anche reale.

In attesa che riprendano le battaglie in Bleach: Thousand-Year Blood War, Yue ha realizzato questo video cosplay di Soi Fon dove si mette in posa con il suo kimono completamente smanicato coperto dalla divisa bianca del Gotei 13, e con lo shikai attivo. Il suo pungiglione giallo è ben visibile sul dito e bisognerà quindi fare attenzione alle sue mosse. Cosa ne pensate di questo cosplay?

Intanto c'è Byakuya che ha usato il suo bankai in Bleach.