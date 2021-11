Bleach: un video dedicato alla mostra per i 20 anni della serie

L'ultimo anno si è rivelato piuttosto importante e sorprendente per l'universo narrativo di Bleach. Sia attraverso lo spin-off Burn the Witch, sia per il ritorno di Ichigo e compagni nel nuovo capitolo, l'opera di Tite Kubo è tornata sotto i riflettori, e tra poco aprirà le porte al pubblico una speciale esibizione per i suoi 20 anni.

Anche l'annuncio di un anime incentrato sulla Guerra Millenaria, l'arco conclusivo della storia originale, ha riacceso l'interesse della community, che a distanza di anni continua a compiangere uno degli shonen più apprezzati del decennio passato. A partire dal 18 dicembre, fino al 16 gennaio, però molti appassionati potranno assistere ad un'esibizione molto particolare.

A Tokyo verrà infatti allestita la Bleach Ex. presentata dal post e dal video che potete trovare in fondo alla pagina. Sequenze frenetiche con alternanze monocromatiche riportano su schermo tutti i personaggi principali, tra protagonisti e antagonisti, dando solo una piccola anticipazione delle tavole, bozze, disegni originali che sarà possibile osservare durante l'evento.

La traccia musicale del video, Rapport, è stata realizzata dal cantautore Tatsuya Kitani. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per concludere ricordiamo che un fan ha realizzato un crossover tra l'Akatsuki di Naruto e gli Espada di Bleach, e vi lasciamo alla cover ufficiale del volume one shot di Bleach.