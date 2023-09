Bleach diventa virale: l'hashtag è in voga dopo questa scena di Thousand-Year Blood War

I fan di Bleach: Thousand-Year Blood War hanno dato il via ad una campagna di hashtag virale a sostegno dello staff dietro l'anime a seguito di una controversa reazione scatenata dagli eventi dell'ultimo episodio dell'anime!

Con Bleach: Thousand-Year Blood War che finalmente porta in vita nell'anime l'arco finale del manga originale di Tite Kubo, dopo oltre un decennio di fan in attesa di vederlo in azione, l'anime ha dato vita ad alcuni di questi momenti tanto attesi. Ma allo stesso tempo, ha anche scelto di saltare alcuni degli eventi non importanti del manga per offrire una versione più concisa dell’arco millenario della Blood War.

Ciò ha comportato la rimozione di un momento famigerato che coinvolge Orihime Inoue, in cui Ichigo Kurosaki e gli altri commentano la natura del suo restyling per l'arco finale della serie, rimosso dall'anime con la messa in onda di Bleach: Thousand-Year Blood War Episodio 22. Insieme ad alcune delle altre assenze che i fan volevano vedere, ha dato inizio ad uno sfortunato contraccolpo poiché alcuni spettatori hanno iniziato a lamentarsi direttamente con quelli dietro l'anime per un motivo o per l'altro.

Ma i fan di Bleach: Thousand-Year Blood War da allora hanno iniziato a mobilitarsi ancora di più per supportare lo staff dell'anime con una nuova campagna hashtag virale, #Thank_you_to_all_Bleach_staff, dove si stanno rivolgendo ai social media per condividere il loro amore per come l'anime è andato fino ad ora.



Certo, l'arco della Thousand-Year Blood War di Bleach segue la storia di Ichigo Kurosaki e dei suoi amici mentre affrontano l'esercito Quincy, guidato dal loro potente leader, Yhwach. L'esercito Quincy invade la Soul Society e Ichigo e i suoi alleati devono combattere per proteggere la loro casa e sconfiggere l'esercito Quincy. Lungo la strada, scopriranno i segreti del passato della Soul Society e affronteranno potenti nemici dotati di abilità uniche.