Bleach: volete recuperare l'anime? ecco la guida agli episodi filler

La trasposizione animata di Bleach, seppur conti oltre 360 episodi, è ancora lontana dall'adattare l'intero manga. La pausa che ha separato la prima dalla seconda stagione è stata piuttosto lunga e potrebbe essere necessario per i fan recuperare l'intera storia prima di cimentarsi nella visione della saga della Guerra Millenaria.

Dopo un'attesa a tratti estenuante, Studio Pierrot ha sciolto le riserve, annunciando insieme a Shueisha una serie di nuovi progetti inerenti al sensei Tite Kubo. Il ritorno dell'anime di Bleach non sarà l'unico avvenimento importante, in quanto è previsto un nuovo manga dell'autore nonché un film animato in dirittura d'arrivo.

Ad ogni modo, recuperare la serie televisiva non deve essere semplice a causa delle 366 puntate che contraddistinguono la prima stagione, di cui solo 160 di queste sono episodi filler. Per fare ordine alla storia e dividere la trama dalle puntate non canoniche, il portale animanga ha suddiviso l'intero anime di Bleach:

dall'episodio 1 al 63: adattamento del manga;

da 64 a 108: filler;

da 109 a 127: adattamento del manga;

da 128 a 137: filler;

da 138 a 146: adattamento del manga;

da 147 a 149: filler;

da 150 a 167: adattamento del manga;

da 168 a 189: filler;

da 190 a 203: adattamento del manga;

da 204 a 205: filler;

da 206 a 212: adattamento del manga;

da 213 a 214: filler;

da 215 a 227: adattamento del manga;

da 228 a 265: filler;

da 266 a 286: adattamento del manga;

287: filler;

da 288 a 297: adattamento del manga;

da 298 a 299: filler;

da 300 a 302: adattamento del manga;

da 303 a 305: filler;

da 306 a 310: adattamento del manga;

da 311 a 341: filler;

da 342 a 354: adattamento del manga;

355: filler;

da 356 a 366: adattamento del manga;

La suddivisione delle saghe, invece, è accessibile tramite il link alla fonte. E voi, invece, avete trovato utile questa guida per seguire l'anime o avete intenzione di dare un'occhiata anche alle puntate filler? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.