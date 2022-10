Bleach: la forza di Yamamoto in una frase del nuovo anime

Genryūsai Shigekuni Yamamoto è il leader degli shinigami. L'anziano che siede sullo scranno più alto del Gotei 13 è un combattente che non è stato visto moltissimo in azione e sempre in condizioni difficili, ma ora potrebbe arrivare il suo turno grazie all'anime di Bleach: Thousand Year Blood War, partito nelle scorse ore in Giappone.

Il capitano del Gotei 13 è apparso nel primo episodio dell'anime. Mentre Ichigo, Uryu e gli altri contrastano gli hollow che sono comparsi a Karakura, c'è anche qualcosa che sta succedendo nella Soul Society. Nel primo episodio di Bleach: Thousand Year Blood War c'è una scena in cui si parla di una possibile sicurezza lassista nel Seireitei, al che Yamamoto prende la parola, confermando la sua potenza.

Con poche, semplici battute, come si può vedere nella raccolta di screenshot in basso tratti dal primo episodio di Bleach: Thousand Year Blood War, Genryusai Shigekuni Yamamoto afferma di essere la miglior difesa della Soul Society. Giungerà quindi a breve il momento di vederlo in azione contro i nuovi nemici?

Intanto è già fissata la data di uscita del prossimo episodio di Bleach, con tanto di titolo già svelato, anche se non è noto cosa accadrà a causa dell'assenza di un trailer.