Bleach: Yoruichi prende vita con un cosplay in abito da battaglia

Tite Kubo diede vita nel 2001, dopo il flop di Zombie Powder, a uno dei manga che più ha segnato il nuovo millennio. Bleach si è giostrato tra fumetto, anime, giochi e merchandise di vario genere per oltre quindici anni, grazie anche ai fan che hanno deciso di non abbandonarlo in seguito alla conclusione dell'opera originale.

L'apprezzamento dei fan viene mostrato in vari modi: fan art, modellazioni e creazioni, acquisto di materiale a tema del franchise e anche cosplay da esporre alle varie fiere di tutto il mondo. Con l'arrivo di Instagram e di vere e proprie modelle dedicate a questo mestiere, continuano a fioccare in rete cosplay a tema Bleach.

A questo mondo si unisce UniqueSora, cosplayer che ha deciso di interpretare Yoruichi Shihohin, uno dei personaggi più importanti di Bleach e che ha più volte aiutato il protagonista Ichigo Kurosaki nel corso delle varie missioni. La cosplayer ha postato la foto in cui veste gli abiti da battaglia di Yoruichi sul proprio account Instagram, come potete vedere in calce.

La Yoruichi della ragazza prende come base il momento in cui l'ex comandante di divisione del Gotei 13 si stava scontrando con Soi Fon. Indossa quindi un abito nero che lascia ampio spazio ai movimenti delle spalle, a differenza del solito abito arancione che ricorda un kimono. UniqueSora è riuscita a replicare tantissimi elementi in modo molto fedele, creando una Yoruichi parecchio somigliante alla controparte cartacea ed animata di Bleach.

Mentre i fan chiedono il ritorno dell'anime di Bleach, è apparso un apprezzato cosplay di Tia Harribel.