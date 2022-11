Bleach: Yoruichi prende vita in questo realistico cosplay di monhannoero

Ogni settimana Bleach torna a conquistare tutti i migliori trend del momento grazie a Thousand Year Blood-War, la nuova stagione dell'anime che ha finalmente compiuto il suo debutto qualche settimana fa. Con il ritorno della serie televisiva, inoltre, non potevano mancare le manifestazioni di creatività da parte della community.

Il prossimo episodio di Bleach ci mostrerà un violento confronto dopo quanto accaduto con l'assalto dei Quincy alla Soul Society. A tal proposito, per chi si stesse chiedendo che fine ha fatto l'arrivo di Thousand Year Blood-War in Europa, recentemente Disney + ha comunicato di essere a lavoro per risolvere la situazione che ha suscitato non poche lamentele tra gli appassionati.

Ed è proprio all'interno della fan-base che si colloca l'ultima creazione di un'artista, una certa monhannoero, che ha realizzato uno dei migliori cosplay di Yourichi che abbiate mai visto. La cosplayer è infatti riuscita con una fedeltà quasi incredibile ad emulare il celebre personaggio con una spettacolare somiglianza. Il suo lavoro, che potete apprezzare in calce alla notizia, è stato molto apprezzato su Reddit con oltre 23mila manifestazioni positive alla foto originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.