Bleach: Yoruichi scatena il suo asso nella manica in una splendida figure da 370 euro

Non sappiamo ancora quando uscirà il sequel di Bleach che andrà finalmente a coprire l'ultimo arco narrativo del manga, la saga della Guerra Millenaria. E mentre il merchandising a tema si sta intensificando, si moltiplicano anche le voci di corridoio in merito alla data di debutto dell'anime.

Secondo alcune fonti, anche in vista di un evento a tema nel prossimo inverno, la nuova stagione di Bleach debutterà nel 2022. Non ci sono conferme in merito a queste voci di corridoio, ma se venissero confermate potrebbero sottolineare uno stato ancora precoce della produzione. Certo, non è da escludere che per l'anime vengano commissionati anche più di 24 episodi vista la grande mole di capitoli da adattare.

Ad ogni modo, il franchise si sta arricchendo sempre più di oggetti legati al merchandising ufficiale, su tutti quest'ultimo modellino realizzato da Bleach Studio. La compagnia ha infatti deciso di omaggiare Yoruichi in modalità "Shunkō: Raiju Senkei: Shunryū Kokubyō Senki", l'unica versione che solo Kisuke Urahara può controllare. Potete dunque dare un'occhiata alla splendida figure in questione in calce alla notizia. La statuetta è già disponibile al preordine con 100 euro di anticipo, mentre i restanti 270 euro vanno ad aggiungersi al momento della spedizione che, tuttavia, è fissata per un generico 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.