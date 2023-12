Bleach: Yoruichi Shihoin brilla in questo cosplay dell'italiana Fabiola Cardenti

Bleach è tornato alla ribalta con l'adattamento animato della saga finale della Guerra Millenaria. Dopo ben dieci anni, la serie televisiva è vicina al suo epilogo e lo Studio Pierrot sta lavorando su Thousand-Year Blood War. Secondo le previsioni, l'anime potrebbe terminare tra due anni, nel 2025.

Ma perché Bleach si interruppe prima della sua saga finale? Le motivazioni sono innumerevoli, ma ancora oggi non c'è una risposta certa. In ogni caso, le prime due parti Bleach: Thousand-Year Blood War hanno appassionato il pubblico e l'uscita dei prossimi episodi è prevista per il 2024. Mentre attendiamo le nuove puntate di Bleach, ammiriamo questa rivisitazione unica della cosplayer fabiolacardenti.

In questo cosplay di Yoruichi Shihoin, l'ex capitano del Gotei 13 è ritratta in tutta la sua potenza. Intelligente e saggia, la ragazza ha origini nobili è stata presentata come guida di Ichigo Kurosaki e dei suoi compagni nell'invasione alla Soul Society. Una delle sue più grandi peculiarità è la capacità di trasformarsi in un gatto nero per lunghi periodi di tempo.

Al di là di quest'abilità, Yoruichi preferisce non prendere parte ai combattimenti, ma piuttosto aiutare i suoi compagni una volta terminati. Ai suoi amici rivela di avere un carattere giocoso e divertente: molti tratti della sua personalità ricordano proprio un piccolo gatto. Prima di ammirare il cosplay, perché non dare un'occhiata alla classifica delle migliori opening di Bleach?