Bleach: Yoruichi e Soi Fon insieme in un cosplay splendido e fedele

Per lungo tempo le due sono state rivali. I fatti avvenuti circa un secolo prima dell'inizio di Bleach hanno portato alla separazione di Yoruichi Shihouhin, ex comandante della seconda divisione del Gotei 13 e prima donna a diventare capo di una delle famiglie nobili del Seireitei, e Soi Fon, sua allieva prediletta e futura comandante.

Ciò le ha portate allo scontro in una fase vista anche sull'anime di Bleach in italiano su Amazon Prime Video, con la seconda che si è sentita tradita dall'addio dell'ex comandante. Le spiegazioni hanno attutito i dissapori seppur non la rivalità. Ora Yoruichi Shihouin e Soi Fon tornano insieme in un cosplay di Bleach davvero ben realizzato.

Le cosplayer Natsumi e Nelly Laufeyson hanno deciso di interpretare le due combattenti di Bleach in un doppio cosplay dove vediamo Yoruichi vestire la sua divisa arancione e nera, mentre Soi Fon indossa il suo abito da battaglia nero che lascia ampia libertà nei movimenti. Le due cosplayer poi hanno postato anche delle foto con i personaggi presi singolarmente, mettendo in risalto i loro costumi e la loro interpretazione. Un cosplay a tema Bleach che ha fatto sicuramente piacere ai fan.

Il Gotei 13 è cambiato dalla fine di Bleach, ma Soi Fon rimane comunque uno dei capitani più longevi.