Blood Blockade Battlefront, l'opera dall'autore di Trigun si prepara a sbarcare a teatro

Sono passati ormai molti anni dal lancio di Blood Blockade Battlefront, il manga di Yasuhiro Nightow con protagonista il giovane Leonardo Watch. Dopo il discreto successo riscosso nel lontano 2009 l'opera riuscì a guadagnarsi un Voice Comic ed un adattamento anime curato da Studio Bones, oltre ad una più recente rappresentazione teatrale.

In particolare, la trasposizione debutterà ufficialmente al The Galaxy Theatre di Tokyo il 2 novembre e proseguirà con la messa in scena per tutta la settimana successiva. Dopo un breve break di quattro giorni poi, gli attori torneranno sul palcoscenico all'Umeda Arts Theatre dal 14 al 17 dello stesso mese.

La recita fu annunciata per la prima volta agli inizi del 2019 e cadde successivamente nel dimenticatoio per mancanza di informazioni. Dopo qualche mese di silenzio però, il regista e sceneggiatore Daisuke Nishida (Hakuoki, Blue Exorcist) tornò a parlare in pubblico svelando i componenti del cast.

Secondo quanto affermato, il giovane Saku Momose interpreterà il protagonista Leonardo Watch, Hiroaki Iwana sarà Klaus Von Reinhartz, Hiroki Ino sarà Zapp Renfro e Hideotshi Kubota interpreterà Steven A. Starphase. Ulteriori membri del cast sono visibili cliccando sul link in calce all'articolo.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta quest'opera? Fateci conoscere le vostre impressioni lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui invece vogliate prima familiarizzare con il lavoro di Nightow, vi ricordiamo che la prima stagione di Blood Blockade Battlefront è recentemente approdata su Crunchyroll.