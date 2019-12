Blood Blockade Battlefront torna con un OVA e un evento dedicato alla Jump Festa

La Jump Festa sarà, come ogni anno, un evento fondamentale per ogni opera del parco titoli Shueisha. Dalla più nota come ONE PIECE a quelle che da poco hanno ricevuto un adattamento animato come Jujutsu Kaisen, tantissime avranno il proprio spazio. Tra queste c'è Kekkai Sensen, conosciuto all'estero col nome di Blood Blockade Battlefront.

Allo stand della compagnia d'animazione TOHO che sarà presente alla Jump Festa 2020 sarà tenuto un panel completamente dedicato a Blood Blockade Battlefront, opera di Yasuhiro Nightow. Nel corso della conferenza che si terrà il 21 dicembre, sarà proiettato l'ultimo OAV della serie e sarà presente anche il doppiatore di Leonard Watch, Daisuke Sakaguchi. L'episodio sarà basato sull'evento "King of King Restaurant" e si possono vedere alcune immagini in calce.

Kekkai Sensen è stato pubblicato dal 5 gennaio 2009 al 19 febbraio 2015 sulla rivista Jump SQ.19. Dopo la conclusione della serie originale, Blood Blockade Battlefront ha proseguito con lo spin-off Kekkai Sensen: Only a Paper Moon e il sequel Kekkai Sensen: Back 2 Back, con quest'ultimo ancora in corso. L'autore è Yasuhiro Nightow, già conosciuto per il manga di Trigun. Di recente, Blood Blockade Battlefront ha ricevuto un adattamento teatrale.