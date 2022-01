Blood Lad: l'autore Yuuki Kodama sta per tornare, i primi dettagli sulla prossima serie

Particolarmente conosciuto per le sue collaborazione a serie quali ID: Invaded e Hamatora, l’artista Yuuki Kodama ha anche ideato Blood Lad, opera edita da Kadokawa Shoten che si è sviluppata nel corso di sette anni, concludendosi nel settembre del 2016. A distanza di anni Kodama è pronto a fare il suo ritorno con una serie del tutto originale.

Al di fuori di collaborazione attive su serie in corso infatti il mangaka ha deciso di dedicarsi ad una nuova storia. Dai primi dettagli rivelati da lui stesso ed emersi in rete, il prossimo lavoro sarà un battle fantasy manga. Attualmente intitolata Shoukan Suru Sekai, l’opera farà il suo debutto sul terzo numero della rivista Bessatsu Shonen Magazine, stessa de L’Attacco dei Giganti, edita da Kodansha, come specificato nel post di @MangaMoguraRE che trovate in fondo alla pagina.

Considerando i precedenti visti in Blood Lad, possiamo supporre che la storia prenderà luogo sì in un universo fantasy, ma non mancheranno riferimenti alla cultura popolare giapponese, aspetto onnipresente per quanto riguarda la storia del vampiro Staz Charlie Blood, contenuta in 17 tankobon. Le simpatiche, ma mai banali, idee sviluppate da Kodama nel corso degli anni e dei suoi lavori rendono sicuramente più interessante questo suo ritorno.