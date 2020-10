Blood of Zeus su Netflix, trama e dettagli del nuovo anime dagli autori di Castlevania

Inizialmente conosciuto con il nome di God & Heroes, il nuovo lavoro dei produttori di Castlevania (Powerhouse Animation) debutta ufficialmente nel catalogo Netflix con il nome di Blood of Zeus.

La mitologia greca continua dunque ad essere terreno fertile per molte produzioni, come dimostrato dal recentissimo videogioco titolato Hades e di cui vi abbiamo già parlato nella recensione. Proprio nello stesso terreno affonda le sue radici Blood of Zeus.

Come lascia intuire già il nome, l'anime sarà ambientato nell'antica Grecia e vedrà come protagonista Erone (Heron, in lingua inglese). Erone, figlio illegittimo di Zeus ed inconsapevole della sua vera natura, viene presentato come un semplice plebeo, impotente di fronte alla guerra e alla violenza che imperversa per le strade della Grecia a seguito della comparsa di feroci demoni. Sarà proprio la comparsa di questi terrificanti mostri a far scoprire al protagonista le sue origini divine, cambiando completamente la sua vita.

Preso atto della sua parentela con il padre di tutti gli Dei, Erone si dovrà difatti far carico del destino della terra e di tutta la razza umana, affrontando al contempo demoni e Dei vendicativi.

Dopo aver visto il risultato ottenuto dall'adattamento anime di Castelvania, le aspettative sulla nuova opera dello studio di animazione di Austin sono alte. Attualmente la serie si compone di una sola stagione di 8 episodi ed è disponibile su Netflix a partire da oggi 27/10/2020