Blood of Zeus: Rinnovata per una seconda stagione la serie animata di Netflix

L'anime Blood of Zeus di Netflix ci ha raccontato la storia di Erone, figlio illegittimo di Zeus che dovrà combattere contro dei demoni che sono comparsi nei territori dell'antica Grecia. Nelle scorse ore è stato annunciato che l'opera è stata rinnovata per una seconda stagione.

A darne la notizia è l'account Twitter ufficiale di Netflix, che fa sapere ai numerosi fan della serie animata prodotta da Powerhouse Animation il rinnovo per una seconda parte. Insieme al messaggio è presente anche un breve video incentrato sul protagonista Erone. Il regista della prima stagione Shaunt Nigoghossian aveva risposto così alle domande di ComicBook.com riguardo i piani futuri per Blood of Zeus: "Charley e Vlas Parlapanides hanno un sacco di idee a riguardo. Sono pronti a tutto, non so se posso dirlo, ma nelle prossime vicende sarà coinvolta anche Medusa".

Per ora non conosciamo altri dettagli riguardo al cast che sarà al lavoro sulle puntate inedite, siamo sicuri che nei prossimi mesi saranno condivise altri informazioni riguardo la trama ed eventuali nuove aggiunte tra i doppiatori dello show. Se non la avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Blood of Zeus, anime dai creatori di Castlevania composto da otto puntate e presente nel catalogo di Netflix.