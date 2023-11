Blood of Zeus: la seconda stagione ha una data d'uscita, ecco il primo trailer

La Geeked Week di Netflix si è rivelata ancora una volta un’occasione speciale e intensa per dare uno primo sguardo alle serie che andranno a rinfoltire il catalogo della piattaforma, e non sono mancati anche annunci riguardanti serie anime. Durante l'evento sono arrivate anche nuove informazioni su Blood of Zeus.

Annunciata nel dicembre del 2020 la seconda stagione di Blood of Zeus sembrava non dover arrivare mai, eppure, finalmente e quando ormai gli appassionati delle avventure del giovane Heron, figlio di Zeus e della mortale Electra, è arrivato un nuovo trailer. Come potete, infatti, vedere nel video riportato in cima alla notizia, la produzione degli studi Powerhouse Animation, Asia Minor Pictures e Mua Film, sembra aver quasi completamente confezionato il seguito della storia, dato che è stata rivelata anche la data d’uscita ufficiale.

La seconda stagione di Blood of Zeus arriverà su Netflix il 15 maggio 2024, in tutto il mondo, e sarà distribuita in esclusiva sulla piattaforma. Nel video, durante uno scontro diretto tra Heron e Seraphim, nel quale il protagonista scopre ancora di più sul suo sangue divino, scatenando i fulmini, da sempre simbolo del padre, il potente Zeus a capo dell’Olimpo. Fateci sapere voi cosa ne pensate di quanto mostrato nel video nello spazio riservato ai commenti.

In attesa di scoprire come si svilupperà la storia, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Blood of Zeus.