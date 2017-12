Bloodborne: Death of Sleep, diamo uno sguardo alle prime pagine della graphic novel

, come tutti gli appassionati dei soulslike sapranno, è un celebre videogioco sviluppato dae disponibile perdal marzo del 2015: il gioco diriceverà anche una graphic novel targata, delle cui prime tavole abbiamo un succulento assaggio.

Il fumetto ispirato al videogioco targato From Software si intitolerà Bloodborne: Death of Sleep e adesso, finalmente, possiamo dare un primo sguardo alle pagine iniziali della graphic novel che sarà realizzato dagli artisti Ales Kot (storia) e Piotr Kowalski (disegni). La galleria di immagini è disponibile in calce all'articolo.

La sinossi originale di Bloodborne: Death of Sleep non è molto chiara circa la trama del fumetto, e tutt'ora non siamo in grado di dirvi se riprenderà le stesse vicende del videogioco o se racconterà una storia completamente inedita. Quel che è certo, però, è che narrerà l'avventura di un cacciatore misterioso tra le strade di Yarnham, con la solita atmosfera profondamente lovecraftiana che continuerà a permeare l'opera anche in formato cartaceo, come dimostrano le tavole iniziali del fumetto.

Inoltre, secondo le dichiarazioni di Ales Kot, sceneggiatore della graphic novel, Bloodborne: Death of Sleep sarà intriso di mistero, soprannaturale, inquietudine, sangue e orrido, il tutto calato in un'ambientazione dallo sfondo romantico e decadente.

Ricordiamo che il fumetto ispirato al videogioco per Playstation 4 uscirà a febbraio 2018, sia in formato digitale che fisico.