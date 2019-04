Bloom Into You: ecco quando giungerà l'ottavo volume

Nel corso di queste ultime ore, Nio Nakatani ha ufficialmente annunciato che l'ottavo e ultimo capitolo del manga Bloom Into You (Yagate Kimi ni Naru) sarà disponibile nel mercato a partire dal prossimo novembre 2019.

In Nord America il manga è stato pubblicato da Seven Seas Entertainment, la cui premessa è leggibile qui di seguito:

"Yuu ha sempre amato i manga shoujo e attende con impazienza il giorno in cui qualcuno le confesserà quel magico amore capace di farle finalmente battere il cuore eppure, quando l'atteso giorno infine giunge grazie a un ragazzo che prende coraggio aprendosi e mostrandole i suoi sentimenti... Yuu non sente nulla. Delusa e confusa, la ragazzi entra così nelle scuole superiori, ancora visibilmente in difficoltà nel riuscire a interpretare il perché di una simile situazione, ed è allora che la nostra protagonista, vedendo la bellissima presidentessa del consiglio studentesco Nanami rifiutare un pretendente con una maturità fuori dal comune, decide di chiederle aiuto. Quando però è proprio Nanami a confessare il suo amore per Yuu, la situazione si fa decisamente più complicata."

Bloom into You è un manga realizzato da Nio Nakatani e serializzato nella rivista mensile Comic Dengeki Daioh di Kadokawa dall'aprile 2005. Kadokawa ha inoltre pubblicato anche un romanzo spin-off pubblicato il 25 dicembre dello stesso anno. In totale, l'opera ha venduto in Giappone 850.000 copie. Il successo riscosso ha successivamente portato alla concretizzazione di un adattamento anime che è stato proiettato in anteprima nel corso dell'ottobre 2018. Infine, un adattamento teatrale debutterà in Giappone nel corso di questo maggio.