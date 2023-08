Blue Beetle: come un anime sul supereroe potrebbe portare la DC al successo nel settore

Dopo l’annuncio di un anime sulla Suicide Squad, appartenente al genere isekai, molti fan dei personaggi della DC Comics sperano di vedere altri progetti del genere. Per questo iniziano a circolare idee sulle possibili serie, e visto il recente film di Blue Beetle, sono emerse opinioni interessanti su una serie anime dedicata a Jaime Reyes.

Il primo motivo dietro questa idea si trova nel fatto che la storia di Blue Beetle si differenzia di molto da quella del tipico supereroe, guidato da un forte senso di giustizia e che decide di usare i propri poteri per combattere il male e far progredire il bene nel mondo. La trasformazione di Jaime in supereroe avviene per caso, dovuta al suo incontro, anche questo del tutto casuale, con lo scarabeo magico.

Un incipit del genere, che verrebbe rappresentato in maniera quasi comica, come nel film, unito alla crescita del protagonista di fronte alle sue nuove responsabilità, potrebbe essere anche un ottimo elemento narrativo, che nella formula anime sarebbe capace di attirare moltissimi spettatori all’universo di Blue Beetle. Diverse scene dello stesso film sarebbero altrettanto, se non più, spettacolari se rappresentate attraverso l’animazione, secondo alcuni. Teorie che, in parte, hanno trovato riscontro nelle parole del regista Angel Manuel Soto, il quale ha ammesso di essere stato influenzato dagli anime.

A questo va aggiunta l’ambientazione in stile cyberpunk dell’opera, che attirerebbe ulteriore pubblico, magari rimasto ammaliato dalla rappresentazione di Neo Tokyo nel capolavoro Akira, o del più recente Cyberpunk: Edgerunners, che espande l’universo del videogioco di CD Project Red. Inoltre, vista la lunga storia di Blue Beetle, realizzare un anime sul supereroe, potrebbe rappresentare un’occasione per riscoprire il passato dell’universo DC, approfondendo la storia dello scarabeo magico, e andando ad esplorare anche le backstory di altri personaggi importanti.

Allo stesso modo, vista la freschezza di un personaggio come Jaime Reyes potrebbe essere la chiave vincente per attirare nuovi spettatori verso la nuova era della DC sugli schermi, già presentata da James Gunn attraverso diversi progetti. Voi cosa ne dite? Blue Beetle vi sembra adatto come protagonista di un anime in grado di ridefinire la posizione del DCU? Oppure credete che ci sia qualcun altro in grado di farlo? Ditecelo nei commenti.