Blue Box: l'annuncio dell'adattamento anime è vicino secondo un leak

L'industria anime giapponese sembra promettere dei mesi di fuoco. Prossimamente, sono numerose le serie manga che riceveranno un adattamento animato e tra queste pare ci sarà anche Blue Box, una delle più recenti hit di Weekly Shonen Jump.

Nelle ultime ore, i leaker si sono scatenati. Stando ai più recenti rumor, a brevissimo assisteremo all'annuncio dell'anime di Kaiju No. 8, ma non solo. L'anime tratto dall'opera di Naoya Matsumoto sarà accompagnato dall'adattamento di Undead Unluck, e poi ancora da quello di Blue Box.

Gli ultimi leak, infatti, indicano che la commedia romantica sportiva di Koji Miura otterrà presto una serie anime. Tutti questi annunci dovrebbero essere ufficializzati nel corso del Jump Festa 2023, atteso evento organizzato da Shueisha che ci condurrà verso un 2023 davvero straordinario.

Con il debutto nell'aprile 2021, Blue Box ha sciolto i cuori dei lettori di Shonen Jump in brevissimo tempo. Il successo ottenuto con poco più di soli 60 capitoli, per sei tankobon al momento distribuiti, lo ha spinto oltre oceano. In Italia, Blue Box arriva sotto Star Comics.

La serie di Koji Miura segue le vicende di Taiki Inomata, uno studente che fa parte del team di badminton del suo liceo. Ogni mattina, è solito allenarsi con Chinatsu Kano, ragazza per cui ha una cotta e che gioca nella squadra di basket femminile. Quando la famiglia di Chinatsu è costretta a lasciare il Giappone per lavoro, la ragazza va a vivere a casa di Taiki. Assieme, si sforzano di arrivare ai campionati nazionali con le squadre dei rispettivi sport.