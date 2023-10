Blue Box, arriva l'anime? Trapelano un leak e un dominio per la popolare serie di Jump

All'inizio ci fu il oneshot, un capitolo autoconclusivo, pubblicato nel #35 del 2020 di Weekly Shonen Jump, a luglio 2020. Un capitolo che ottenne un ottimo riscontro e infatti, dopo alcuni mesi, a febbraio 2021, ha fatto il suo debutto Blue Box come serie regolare. Il consenso per Blue Box è cresciuto rapidamente, diventando una serie apprezzata.

Si parla già da un anno, da agosto 2022, di un possibile adattamento animato per Blue Box. Tuttavia, per il momento, non ci sono stati riscontri concreti. Negli ultimi giorni qualcosa però sembra essersi smosso, dopotutto la serie ha più di 120 capitoli e va forte sia nei sondaggi sia nelle vendite dei tankobon.

Con tempi e modalità diverse, alcuni leaker hanno affermato che sta per arrivare un anime per Blue Box. Il primo è stato Sugoi Lite, che ha annunciato via X che Blue Box diventerà un anime e questo adattamento sarà trasmesso nel 2024. Invece, il noto Shonen Jump News ha affermato che è stato registrato il dominio internet http://aonohako-anime.com proprio di recente, anche se non ci sono conferme su un annuncio in arrivo a breve (Ao no Hako è il nome giapponese della serie).

Tuttavia, il tempismo non è di certo scelto a caso: a fine anno, più esattamente tra il 20 e il 22 dicembre 2023, si terrà la Jump Festa 2024. Anche se per ora non ci sono stati annunci particolari, sarà proprio tra due mesi che verranno rivelati tanti adattamenti dei manga della scuderia Shueisha, come accade sempre da anni. Tutti i fan di questo romance a forti tinte spokon dovranno quindi attendere due mesi per scoprire se questi rumor che circolano sul manga di Koji Miura sono veri oppure no.