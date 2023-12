Blue Box, è ufficiale: l'anime è in produzione! Ecco il trailer

Ottime notizie per i fan di Blue Box, il manga scritto e disegnato da Koji Miura: l'adattamento anime di questo titolo è ufficialmente in produzione e, durante l'evento di Shueisha, il Jump Festa 2024, è stato mostrato anche un breve ma intenso trailer.

L'evento è stato ancor più speciale grazie alla presenza dei talentuosi doppiatori principali: Shoya Chiba (Taiki), Reina Ueda (Chinatsu) e Akari Kito (Hina). Il trailer che è stato mostrato durante il Jump Festa, e che vi lasciamo in calce al testo, offre un primo sguardo ai protagonisti - Taiki Inomata e Chinatsu Kano - ma anche al loro primo incontro e alla loro passione per lo sport. Ai due si aggiunge anche Hina Choso, amica di Taiki.

Svelato anche il nome dello studio coinvolto nella produzione dell'anime: Unlimited Produce by TMS, noto per titoli come Undead Unluck e The Seven Deadly Sins. E' stata mostrata anche una key visual per l'anime di Blue Box, che mostra la dolce Chinatsu intenta a leggere un libro.

Sebbene al momento non siano state confermati la data di uscita e il numero di episodi della stagione, l'annuncio ha avuto un riscontro più che positivo da parte dei fan. Non a caso, il manga di Blue Box ha ottenuto delle vendite da record nell'arco di quest'anno, dimostrando di essere in titolo molto apprezzato dal pubblico. Secondo alcune indiscrezioni, l'adattamento animato di Blue Box potrebbe debuttare durante la primavera del 2024, ma nulla è certo a riguardo.