Blue Box, vendite da record: il manga continua a emozionare i lettori

Tra le più recenti serie manga pubblicate da Shonen Jump, quella che più sta scaldando il cuore dei lettori è Blue Box. L'opera di Koji Miura è infatti stabilmente tra le più lette su MangaPlus, nonché uno dei tankobon più venduti. Ecco l'incredibile record fatto segnare dalla commedia sportiva romantica.

La serializzazione di Blue Box è cominciata nell'aprile del 2021 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha e sin da subito si era capito che il manga di Koji Miura sarebbe stato una hit. Il primo volumetto aveva infatti raggiunto le 170.000 copie in circolazione in meno di una settimana.

A oltre un anno di distanza da quel traguardo, con 6 volumi e 70 capitoli attualmente pubblicati, Blue Box fa segnare un nuovo record. Stando ai dati condivisi dal noto utente Twitter @WSJ_manga Blue Box conta oltre 1.5 milioni di copie in circolazione. Il successo di Blue Box sta spingendo per un adattamento.

I sei tankobon pubblicati raccolgono i primi 52 capitoli della serie, interamente pubblicata sul catalogo di MangaPlus. Un settimo volume è in uscita in Giappone a brevissimo, il 4 ottobre. In Italia la serie è ancora inedita, ma di cosa parla Blue Box?

Il manga si concentra su Taiki Inomata, uno studente della Eimei Junior and Senior High che gioca per la squadra maschile di badminton della sua scuola. Ogni mattina si allena in compagnia della sua studentessa Chinatsu Kano, che gioca per la squadra di basket femminile e per la quale ha una cotta. Un giorno i genitori di Chinatsu sono costretti a lasciare il Giappone per lavorare all'estero e la ragazza si trasferisce a casa di Taiki. Mentre entrambi si sforzano per raggiungere i campionati nazionali con le rispettive squadre, Taiki cerca di sviluppare la sua relazione con Chinatsu.