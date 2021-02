Blue Exorcist, l'autrice annuncia una pausa: niente capitoli per almeno due mesi

L'autrice di Blue Exorcist Kazue Kato ha annunciato, tramite una serie di post Twitter, che il suo manga entrerà in pausa per almeno due mesi per motivi di salute. La mangaka ha affermato che non si tratta di problemi gravi ma solo di stanchezza, e di conseguenza conta di poter riprendere con la serializzazione a partire dal mese di aprile.

"Mi dispiace per l'annuncio improvviso", ha scritto l'autrice, "ma sarò in vacanza per almeno due mesi! Il motivo è che ho dodici anni di stanchezza arretrata e inizio a sentirmi al limite. Mi dispiace per tutti i lettori che aspettavano con ansia il prossimo capitolo ma non vorrei mettere a rischio la mia salute. Tornerò più in forma di prima!". Shueisha ha formalizzato l'annuncio nell'ultimo numero di Jump Square.

Blue Exorcist conta 128 capitoli pubblicati, di cui 126 raccolti nei primi 26 Volumi ufficiali. In Italia la distribuzione è in mano a Panini Comics, che ne ha pubblicato i primi 25. Considerando le tempistiche di traduzione, è possibile che l'uscita del Volume 27 in Italia slitti al 2021, mentre il 26 rimane atteso per la stagione primaverile.

E voi cosa ne pensate? State leggendo il manga? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che su Netflix sono disponibili le prime due stagioni dell'adattamento anime, e che per farvi un'idea sulla qualità generale della serie potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Blue Exorcist.